Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş - Son Dakika
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Yaşam

Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş

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Oyuncu Cemal Hünal, sokak hayvanlarının uyutulmasını kapsayan yasaya isyan ederek "Bizim gibi geri zekalılar, aptallar, bu şehri aynı Londra, New York gibi sıçan basan bir şehre çevirecek" dedi. Hünal, Devlet Bahçeli'nin "Kim, nasıl, ne kadar uyutacak?" sözlerine de "Bir de böyle soranlar var. Onlar da bizi yönetiyor. Allah belamızı vermiş bizim" diyerek tepki gösterdi.

30.05.2024 12:03
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Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Hayvanların uyutulmasına karşı çıkan oyuncu Cemal Hünal, Devlet Bahçeli'nin sözlerine de tepki gösterdi.

"SOKAĞIMDA KÖPEK OLMASI BENİM İÇİN GÜVENLİK"

Katıldığı etkinlikte Magazin Burada'ya konuşan Cemal Hünal, "Ben köpekleri çok seviyorum. Sokağımda köpek olması benim için bir güvenlik. Ve dünyada çok az şehir kaldı sokaklarında hayvan olan… Sokaklarında bizim gibi hayvanlarını itilaf eden şehirler, bizim gibi geri zekalılar, aptallar; Bu şehri aynı Londra, New York gibi sıçan basan bir şehre çevirecekler" dedi.

Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş

"ALLAH BELAMIZI VERMİŞ, İŞİMİZ RAST GİTMEZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak?" sözlerinin hatırlatılması üzerine de de tepki gösteren oyuncu, "Bir de böyle soranlar var. Onlar da biz yönetiyorlar. Allah belamızı vermiş bizim. Bizim işimiz rast gitmez" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: KÖPEKLER NE KADAR UYUTULACAK KİM UYUTACAK BİLEN YOK

Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokak köpekleriyle ilgili yasa hakkında şunları söylemişti: "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor. Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz."

Cemal Hünal\'dan Devlet Bahçeli\'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş

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Son Dakika Yaşam Cemal Hünal'dan Devlet Bahçeli'nin sokak köpekleriyle ilgili sözlerine tepki: Allah belamızı vermiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Yılmaz: sanki köpekler sokakta fare kovalıyor. o işi zaten kediler yapıyor ve kedi kutsaldır. köpeklerin kime ne faydası var. o kadar çok seviyorsan al evine besle. kaç tane insan öldü Kaç kişi kuduz oldu haberleri yok 39 42 Yanıtla
    Armağan atış: Vallahi hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır Allah köpeğin bir sürü faydası var ama belediyeler işini yapmadığı için insanlar sahiplendiği köpekleri sokağa bıraktığı için hayvanlar o kadar çoğaldı ki tehdit haline geldi önceden evler köpekler tarafından korunurdu O kadar pislik psikopat varken hayvanları düşman gibi görmeniz çok acı canice 29 5 Aslı Karadağoğlu: Murat … tur at! 0 1
  • Güven Yaşar: Bahçeli kadar zeki kültürlü bir siyasetçi gelmemiştir bu zamana kadar Allah bütün düşmanlarımıza bunun gibi siyasetciler nasip etsin 39 13 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: sen kaç tane sokak köpeklerinin saldırdığı vatandaşı ziyaret ettin 19 6 Yanıtla
  • Alper Eren: Yerinde bir aciklama yapmış, Uysallastirip sokağa saldigimiz hayvanlari şimdi öldürüyoruz. Vaktinde Avustralya da develer su kaynaklarini tüketiyor diye hepsini öldürmüşler di.Sonra ise günlerce süren orman yangınlarıyla uğraştılar. Canı veren Rabbim alacak olanda odur. Siz oldururseniz Rabbimin vereceği cezayada razı olacaksınız. 1 5 Yanıtla
  • İrfan Genc: dünyanın her yerinde masum insanlar vahşice öldürülürken ses cikarmayanlar ahkam kesmesin 5 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Madem karşısın kardeşim al bak evinde bahçende yazlığında kimse birşey demiyor. Milletin çocuklarını parçalayıp öldürmesin millet onu istiyor. Sanki sadece hükümetin aşdığı bir kara değim toplumda büyük bir kesim sokak hayvanlarından mağdur. Nişantaşında oturup ahkam kesenler bağcılara gelip görüp sonrasında yorum yapsın! 3 1 Yanıtla

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