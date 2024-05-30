Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu

Türkiye\'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa\'da bulundu

Türkiye'ye turist olarak gelen Mısırlı Doktor Noha Mahmoud'un cesedi, Bayrampaşa'daki bir ağaçlık alanda bulundu. 17 Mayıs'ta bulunan cesedin Mahmoud'a ait olduğu DNA testi sonucunda belirlendi. Olayın aydınlatılmasını isteyen doktorun yakını Abdurrahman Kafas, cinayetin açığa kavuşması ve failin bulunması konusunda talepte bulunduklarını söyledi. Mahmoud'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından oğlu Yehia Hassan'a teslim edildi ve Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

30.05.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAYRAMPAŞA'da 17 Mayıs'ta ağaçlık alanda bulunan kadın cesedinin, gezmek için Türkiye'ye gelen Mısırlı Doktor Noha Mahmoud'a ait olduğu tespit edildi. Olayın aydınlatılmasını isteyen doktorun yakını Abdurrahman Kafas, "Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz" dedi.

Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu yakınlarındaki ağaçlık alanda 17 Mayıs Cuma günü bulunan çıplak kadın cesedinin Mısırlı Doktor Noha Mahmoud'a ait olduğu tespit edildi. 64 yaşındaki kadın doktor, yalnız yaşadığı Mısır'ın İskenderiye şehrinden, yaklaşık 1 ay önce turist olarak Türkiye'ye geldi. Ziyaretten 3 hafta sonra annesinden haber alamayan, Dubai'de yaşayan oğlu Yehia Hassan, 24 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek kayıp ihbarında bulundu. Bayrampaşa'da 17 Mayıs Cuma günü bulunan kadın cesedinden alınan DNA örneğiyle, Yehia Hassan'dan alınan DNA örneği eşleşti. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan DNA sonucunun ardından Noha'nın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra oğlu Yehia Hassan'a teslim edildi. Mısırlı Doktor Noha Mahmoud'un cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

"TÜRKİYE'YE GELİŞİNDEN 3 HAFTA SONRA İRTİBAT KESİLDİ"

Olayın bir an önce aydınlatılmasını isteyen Mısırlı ailenin Türkiye'deki yakını Abdurrahman Kafas, "Kendisi bir tıp doktoru, anestezi uzmanıydı. Yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Oğlu kendisiyle irtibat halindeydi. Türkiye'ye gelişinden 3 hafta sonra irtibat kesildi. Telefonuna cevap vermez oldu. Whatsapp'a mesaj düşmez oldu. Telefonu kapandı. Bu şüphe üzerine oğlu Türkiye'ye geldi. Onu burada araştırırken karakola gitti ifade verdi; şikayette bulundu" dedi.

"CESET TANINMAZ HALDEYDİ"

Polis merkezine yapılan başvurudan 1 gün sonra oğlunun emniyetten arandığını belirten Kafas, "Asayişten çağırdılar, orada bir ceset gösterdiler. Ceset tabii tanınmaz bir haldeydi. DNA tespiti yapılınca bu cenazenin, annesi olduğunu yüzde 99.99 oranla tespit ettiler. Polisler, rahmetlinin cesedinin Kocatepe Metro durağının yakınında bir yeşillik alanda bulunduğunu söyledi. Şu an işlemleri yapıyoruz. Kısmet olursa cenazemizi alacağız. Defin işlemlerine başlayacağız inşallah. Tek başına gelmişti, 1 hafta sonra geri dönecekti. 6 çocuğu vardı. Burada bir kişiyle tanışmış, tahmin ediyorum o da Mısırlı ama o konu hakkında bir bilgimiz yok. Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Türkiye, Kilyos, Otopsi, turist, Mısır, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ’cü kadınlara ağır darbe Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi
09:42 Sokak ortasında kadın cinayeti Öldürüp kendi kafasına sıktı Sokak ortasında kadın cinayeti! Öldürüp kendi kafasına sıktı
09:25 Sokak köpekleri uyutulacak mı İşte TBMM’ye sunulan taslak metindeki maddeler Sokak köpekleri uyutulacak mı? İşte TBMM'ye sunulan taslak metindeki maddeler
09:11 Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti’deki çöküş devam ediyor Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor
08:09 Şimdi ABD ve İsrail düşünsün Çin’den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek Şimdi ABD ve İsrail düşünsün! Çin'den tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasına tam destek
11:28 Aradaki buzlar eriyor mu Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım Aradaki buzlar eriyor mu? Ali Koç: Aziz Yıldırım için ölmeye hazırdım
11:19 Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 milyar dolarlık kripto vurgununda 127 gözaltı
11:06 Antalayaspor’a genç yıldız Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile Antalayaspor'a genç yıldız! Alex de Souza, ilk transferini yaptı bile
10:42 Fenerbahçe’yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor Fenerbahçe'yi eleyen takımlar Avrupa kupalarını kazanıyor
10:38 Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları Altın talepleri azaldı, fiyatlar yükselişe geçti! İşte 30 Mayıs günü altın fiyatları
10:27 Dolar yükselişe geçti Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi Dolar yükselişe geçti! Analistler yorumladı: Doların yükselişi devam edecek mi?
10:24 Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı Sıfır kilometre aldığı jip boyalı çıktı! Firmanın teklifi olayı yargıya taşıttı
10:09 Pendik’teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor Maktulün kanı tespit edildi Pendik'teki vahşi cinayetin sırrı çözülüyor! Maktulün kanı tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 12:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'ye gezmek için gelen Mısırlı doktorun cesedi Bayrampaşa'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement