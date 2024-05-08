Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.
Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)