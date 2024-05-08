Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu\'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaparak 15 gram ağırlığında uyuşturucu skunk ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lira da bulundu. Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

08.05.2024 13:16  Güncelleme: 13:20
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda şarkıcı Kalben Sağdıç'ın evine baskın yaptı. Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç, Beyoğlu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 parça halinde toplamda ağırlığı 15 gram gelen uyuşturucu skunk ele geçirildi. Evde 2 bin Avro, 730 dolar ve 1500 lirada bulunurken Kalben Sağdıç gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Beyoğlu, Kalben, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Balan Guler: yahu ne ünlü sanatçısı,?? kalben ismini ilk kez duyanların BUTONU 19 3 Yanıtla
  • Gezgin Gezen: Uyuşturucu tamam da Dolar, Euro ve Türk Lirası da bulunmuş. Evde para bulundurmak yasak mı anlamadım. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Şarkıcı Kalben Sağdıç Beyoğlu'nda Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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