Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü

Geniş Video İzle

Ankara'da ruhsal problemler yaşadığı iddia edilen 15 yaşındaki çocuğun, kendisinden bir yaş büyük ablasını sırtından bıçaklayarak öldürmesine ilişkin soruşturmada verdiği ifade ortaya çıktı. Saldırgan kardeşin savcılıkta alınan ifadesinde, 'Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum' dediği öğrenildi. Altındağ'da meydana gelen olayda psikolojik sıkıntıları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.'yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü.

08.05.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altındağ'da meydana gelen olayda 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinden bir yaş büyük ablasını sırtından bıçakladı. Saldırgan kardeşin savcılıkta alınan ifadesinde, "Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum" dediği öğrenildi.

"SİGARAMI VE ÇAKMAĞIMI ALIP TESLİM OLDUM"

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.'yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete teslim olan saldırgan kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanık E.İ.'nin savcılıkta alınan ifadesinde, "Ablam olaydan bir gün önce evden kaçtı. Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, 'imdat ölüyorum' diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

Ankara\'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA

Ankara, Çocuk, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:04:57. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement