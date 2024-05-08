Ankara\'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü

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Altındağ'da meydana gelen olayda 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinden bir yaş büyük ablasını sırtından bıçakladı. Saldırgan kardeşin savcılıkta alınan ifadesinde, "Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum" dediği öğrenildi.

"SİGARAMI VE ÇAKMAĞIMI ALIP TESLİM OLDUM"

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 15 yaşındaki E.İ., 16 yaşındaki ablası B.S.İ.'yi sırtından dört kez bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete teslim olan saldırgan kardeş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanık E.İ.'nin savcılıkta alınan ifadesinde, "Ablam olaydan bir gün önce evden kaçtı. Babamla kendi imkanlarımızla bulduk. Evden her kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum. Eve geldiğimizde sırtına 3-4 kez bıçak ile vurdum. Ablam, 'imdat ölüyorum' diye bağırdı. Sigaramı ve çakmağımı yanıma alıp karakola teslim oldum. 1 haftadır kullanmam gereken psikiyatri ilaçlarımı kullanmıyordum, olay nedeniyle çok pişmanım" ifadelerini kullandı.