15 Temmuz 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

01:35 Doğduğun Ev Kaderindir

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:55 8x8

04:30 Bilginiz Olsun

05:30 Doya Doya Moda

05:30 8x8

06:15 Bilginiz Olsun

07:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

10:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:00 Program

12:15 Sinema

13:00 Doya Doya Moda

14:15 Sinema

16:15 Survivor Panorama 2020

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler