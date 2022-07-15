15 Temmuz Gazisi Enes Gün: "İhanet unutulursa kaybederiz" - Son Dakika
Üye Girişi

15 Temmuz Gazisi Enes Gün: "İhanet unutulursa kaybederiz"

15.07.2022 09:02

15 Temmuz Gazisi Enes Gün: "İhanet unutulursa kaybederiz" Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki kalkışması sırasında FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Enes Gün, "15 Temmuz gibi bir ihanet ne zaman unutulursa biz o zaman kaybetmişiz ve 15 Temmuz şehitlerine de...

15 Temmuz Gazisi Enes Gün: "İhanet unutulursa kaybederiz"

MALATYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki kalkışması sırasında FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Enes Gün, "15 Temmuz gibi bir ihanet ne zaman unutulursa biz o zaman kaybetmişiz ve 15 Temmuz şehitlerine de ihanet etmiş oluruz" dedi

15 Temmuz hain kalkışmasında 2. Ordu Komutanlığı Karargahı önünde FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu yaralan 2 çocuk babası Enes Gün, kalkışmanın 6. yıldönümünde o gün yaşadıklarını anlattı.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara çıktık"

Polis olan kardeşinden gelen telefonla kalkışmadan haberdar olduklarını belirten, Gün," 15 Temmuz' da evdeyken Gölbaşı Özel Harekat Dairesi'nde polis olan kardeşim bize telefon ederek kalkışmanın olduğunu söyledi. Hemen televizyonun karşısına geçtik ve Cumhurbaşkanımızın televizyona bağlanıp vatandaşları sokağa davet ettiğini görünce dışarı çıkarak Malatya Valiliği'nin önüne geldik. Mahşeri bir kalabalık vardı. Belirli bir süre sonra Cumhurbaşkanımızın canlı yayına bağlandığını gördük. Bu haberle milletimin içi rahatladı. Cumhurbaşkanımız yaşıyor demek ki darbe başarısız oldu diye düşündük" dedi.

"Vurulacağımı hissettim"

Kalkışmanın sürdüğü dakikalarda polise ateş açıldığı bilgisi üzerine koşarak 2. Ordu Komutanlığı önüne geçtiğini aktaran Gün," Kışla Caddesi'ne doğru bir gurubun koştuğunu gördüm. Sonra polise ateş edildiğini duydum. 2. Ordu Komutanlığı'na doğru koştum. Yanımda ailemden birkaç kişi vardı. 2. Ordu Komutanlığı'na gittiğimizde yaklaşık 40 kişi vardı. Ben orada belediyeye ait bir kamyonun üzerine çıktım. Birkaç el ateş edildikten sonra diğer vatandaşlar indi ben ve ağabeyim kaldık. Kamyonun içine inip ağabeyimi kamyonun içine düşürüp tekrar kamyonun üzerine çıktım. Ateş ediyorlardı vurulacağımı hissediyordum ve açılan ateş sonucu sağ karın boşluğuma isabet alıp kamyondan aşağı düştüm. Vatandaşlar ve aile yakınlarım tarafından hastaneye kaldırıldım. 26 gün tedavi görüp 4 operasyon geçirdim. Vücudumda şarapnel parçalarıyla yaşıyorum. Bu benim için fiziksel bir etki yaratsa da bana, çocuklarıma, çocuklarımın çocuklarına neslimize bir gurur olarak kalacak" ifadelerini kullandı

"İhanet unutulursa kayıp ederiz"

Hain 15 Temmuz kalkışmasının sadece belirli günlerde hatırlanmaması gerektiğine vurgu yapan Gün," Ben hayattayım fakat benim gibi hayatta kalamayanlar oldu. 251 şehit verdik. Sadece 15 Temmuz' da konuşulması gereken bir konu değil. Yılın tamamında devamlı her yerde her programda konuşulması gereken devamlı hatırda kalması gereken bir konu. Çünkü biz ne zaman unutursak tekrar olur. 15 Temmuz gibi bir ihanet ne zaman unutulursa biz o zaman kaybetmişiz ve 15 Temmuz şehitlerine de ihanet etmiş oluruz." diye konuştu

YORUMLAR
500
Başkan Fatih Köse: '15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır' Başkan Fatih Köse: '15 Temmuz cesaretle ihanete karşı koymanın, direnişle dirilişin destanıdır' 15 Temmuz Gazisi Taşdemir; 'Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın' 15 Temmuz Gazisi Taşdemir; 'Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın'
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Gazisi Enes Gün: 'İhanet unutulursa kaybederiz' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 09:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Enes Gün: "İhanet unutulursa kaybederiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement