15 Temmuz gazisi tanklara direndikleri "o geceyi" unutamıyor - Son Dakika

15 Temmuz gazisi tanklara direndikleri "o geceyi" unutamıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, Ankara'da durdurmak için üzerine çıktığı tanktan düşerek yaralanan Adnan Yılmaz, "15 Temmuz gecesi gerçekten de unutulmayan bir geceydi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında, Ankara'da durdurmak için üzerine çıktığı tanktan düşerek yaralanan Adnan Yılmaz, "15 Temmuz gecesi gerçekten de unutulmayan bir geceydi. Türk milletinin vatanına ve devletine sadakatiyle darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. Tüm dünyaya yılmaz ve yıkılmaz bir devlet olduğumuzu kanıtladık." dedi.

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Darbe girişimi gecesi yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Yılmaz, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Ankara'da özel bir firmada çalıştığını söyledi.

Darbe girişimi gecesi F-16 seslerini ilk duyduğunda tatbikat sandığını, ardından bombalı ve ağır silahlı saldırılarla irkildiğini anlatan Yılmaz, ardından Sıhhiye Meydanı'na gittiğini belirtti.

Yılmaz, meydanda darbecilere diğer vatandaşlarla engel olmaya çalıştığını ve tankın üzerine çıktığını vurgulayarak, "Devletin bekasını ve aziz Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara karşı, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara inerek tanklara ve kurşunlara çıplak ellerle karşı durduk." dedi.

Darbe girişimi gecesinde helikopterlerin alçak uçuş yaparak sivillere ateş açtığını belirten Yılmaz, kurşun, çığlık, ambulans ve sela seslerini halen unutamadığını ifade etti.

Yılmaz, çıktıkları tankın üzerinde insanların olmasına rağmen darbecilerin manevra yapmaya çalıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıhhiye Meydanı'nda bir tank hakimiyeti kaybedip refüje çarpınca kendi etrafında dönmeye başladı. Biz de o tankın etrafını vatandaşlarla sardık. Bu sırada tankta bulunanlar da kendini tankın içine kilitledi. Çıkmamakta direndiler. İlerleyen saatlerde fazla direnemediler ve bulundukları yerden çıkartılarak emniyete teslim edildi. Ben o gece tankın içinden çıkarılan darbecilere müdahale ederken tankın üstünden düştüm ve ayağımdan yaralandım."

Yılmaz, hastanedeki tedavisinden sonra memleketi Osmaniye'ye döndüğünü, tedavisinin belli aralıklarla sürdüğünü kaydetti.

"Anasız babasız yaşarız ama vatansız yaşayamayız"

Darbe girişimi gecesi milletin yılmadan, yıkılmadan devletini savunduğuna değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi gerçekten de unutulmayan bir geceydi. Türk milletinin vatanına ve devletine sadakatiyle darbe girişimi başarısızlığa uğratıldı. Tüm dünyaya yılmaz ve yıkılmaz bir devlet olduğumuzu kanıtladık. Rabbim böyle bir acıyı bir daha bize göstermesin. O gece vatan, millet, devlet için sokağa çıktık. Allah göstermesin yine öyle bir şey olsa aynı cesaretle, aynı şekilde yine sokağa ineriz. Anasız babasız yaşarız ama vatansız yaşayamayız. Allah devletimize zeval vermesin. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılına geliyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Benim gibi gazi olan arkadaşlara da Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz gazisi tanklara direndikleri 'o geceyi' unutamıyor - Son Dakika
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