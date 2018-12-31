15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkan Erdoğan'la Bir Araya Geldi

ÖĞRENCİLER TBMM'DE

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Merkezi, İçişleri Bakanlığı ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Genç Liderler Geleceğe Hazırlanıyor' projesi kapsamındaki 24 öğrencinin Başkent Ankara'daki ilk durağı TBMM oldu. Aralarında; 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci ve Genel Başkan Yardımcısı Yunus Özçelik ile bir grup yöneticinin de bulunduğu ziyarette; AK Parti Grup Toplantısı'na katılan öğrenciler; burada Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmasına dinledi. Toplantı sonrası; Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görme ve fotoğraf çekme şansı yakalayan 'Genç Liderler Geleceğe Hazırlanıyor' projesindeki öğrenciler; daha sonra 15 Temmuz gecesi 1 saatte 3 kez bombalanan ve onarılmadan hatıra olarak bırakılan Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) alanı gezerek, Ali İnci'den bilgi aldı.

SERTİFİKALARINI ATABEK VERDİ

15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Merkezi Yöneticileri ile 'Genç Liderler Geleceğe Hazırlanıyor' projesi kapsamındaki öğrenciler; açılan kursun birinci bölümünü tamamlayan 24 öğrenci TBMM Halkla İlişkiler Kesimindeki Toplantı Salonu'nda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ile bir araya geldi. Sertifika töreninde öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Çiğdem Erdoğan Atabek; "Ülkemize her zaman ve ileride sizin gibi liderlere ihtiyacı var, hepinizi tebrik ediyorum. Siz geleceğin Cumhurbaşkanı, Bakanı ve Milletvekilisiniz" diyerek; 24 öğrencinin sertifikasını tek tek vererek, başarılar diledi.

KAHRAMANKAZAN'DA BÜYÜK İLGİ

Öğrencilerinin TBMM sonrası son durakları ise Keçiören ve Kahramankazan Belediyeleri oldu. Öğrenci ve Yöneticileri öğlen yemeğinde ağırlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; başarı dileklerinde bulundu. Öğrenciler Sakarya dönüşü öncesinde ise Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün misafiri oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Kazan halkının gösterdiği destansı mücadele sonucu, parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin oy birliği ile Kazan'a "Kahraman" unvanı verilişinde önemli katkılarda bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk; başarısını onlarla paylaşarak, akşam yemeği ikram ederek, bir takım hediyelerde bulundu. Başkan Lokman Ertürk; 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci'ye Türk Bayrağı ve elleriyle uçağı durduran halkın simgesi olan el maketi hediye etti.