15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti - Son Dakika

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, Şenkaya'da ki terör operasyonu sonrası Akşar Jandarma Karakolunda görevli askerlere kurban kesti.

15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti

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ERZURUM - 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar, Şenkaya'da ki terör operasyonu sonrası Akşar Jandarma Karakolunda görevli askerlere kurban kesti.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinin Yaymeşe Mahallesinde ikamet eden 15 Temmuz Şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babası Ahmet Yaşar ve Mahalle Muhtarı Taşkın Yaşar ile akrabaları mahalleden bir koyun alarak Akşar Mahallesine götürüp Akşar Jandarma Karakolunda görev yapan askerlere dualar eşliğinde kurban kestiler.

Erzurum'un Şenkaya kırsalında teröre yönelik düzenlenen başarılı operasyon sonrası asker ve polislerimizle gurur duyduğunu belirten Ahmet Yaşar, "Ben 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar'ın babasıyım. Vatanım için, bayrağım için, milletim için, askerim için canımı vermeye hazırım şuanda. Erzurum ili Şenkaya ilçesinde yapılan başarılı büyük operasyonda emeği geçen tüm askerlerimize, polislerimize, komandolarımıza Allah'tan niyaz diliyorum. Allah'ım onların ayağını taşa değdirmesin. Biz onların yanındayız, her zamanda yanlarında olacağız. Üç beş soysuza bu vatanı hibe edemeyiz, bundan sora gelecek şerefsiz alçaklara burada geçit yok. Yapmış oldukları bu operasyonda bütün komutanlarımıza çok çok teşekkür ederiz. Bu kurbanı da Yaymeşe köyü olarak amcalarımla bu kurbanı kesmeye geldik" dedi.

Yaymeşe mahallesi Muhtarı Taşkın Yaşar da, "Üç vatan hainini birkaç gündür sıkı takip yaparak birsini ölü ikisini sağ yakaladılar. Onlarla biz gurur duyuyoruz, hepsine sonsuz teşekkürlerimiz sunuyorum. Başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ahmet Yaşar, Şenkaya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz Şehidi Yaşar'ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti - Son Dakika
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