15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı

31.05.2022 13:25

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi Parkı olaylarının yıl dönümü sebebiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. İzinsiz asılan pankartı indirmek isteyen polisle milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından o anların görüntülerini yayınlayıp, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

TİP Milletvekilleri Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık öğle saatlerinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne pankart astı. Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle asılan pankartı köprüde görevli polisler indirmek istedi.

ARBEDE YAŞANDI

Ancak milletvekilleri izin vermedi. Polis ile milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönüşen gerginliğin görüntülerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu twitter hesabından paylaştı.

SOYLU: POLİSLERİ ÖDÜLLENDİRECEĞİZ

Soylu, "Bu polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz" notunu da paylaştı.

PANKARTI KESTİLER

Öte yandan TİP milletvekillerinin astığı pankart polis tarafından kesilerek köprüden indirildi.

Arbededen görüntüler:

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Bakan Soylu: Tip Milletvekilleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz, Müdahale Eden Polisleri Ödüllendiriyoruz Bakan Soylu: Tip Milletvekilleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuyoruz, Müdahale Eden Polisleri Ödüllendiriyoruz Bu birim hasta ve sağlık çalışanları arasında köprü kuruyor Bu birim hasta ve sağlık çalışanları arasında köprü kuruyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı - Son Dakika


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