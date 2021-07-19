15 Temmuz şehitleri Ilgaz Dağı'nın zirvesinde anıldı - Son Dakika

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çankırı Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliği ve Çankırı Dağcılık Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Spor Kulübü iş birliğinde, "Ilgaz Dağı 15 Temmuz Şehitler ve Milli İrade Tırmanışı" gerçekleştirildi.

Kırkpınar Yaylası'ndan 18 sporcuyla başlayan tırmanış, 2 bin 404 rakımlı Ilgaz Dağı Emirgazitepe zirvesinde sona erdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Kemal Karatatar, gazetecilere, sabah saatlerinde başladıkları tırmanışta zaman zaman zorlanmalarına rağmen zirveye ulaştıklarını söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Karatatar, "Allah öyle bir gün inşallah milletimize bir daha yaşatmaz. 15 Temmuz'da şehit ve gazi olan vatandaşları şükran ve minnetle anıyorum. Zirvede şehitlerimiz için Fatiha okuduk, İstiklal Marşı'nı seslendirdik, daha sonra dönüşe geçtik. Kamp alanına ulaşan sporcularımıza Vali Yardımcımız Abdullah Aslaner tarafından katılım belgeleri takdim edildi." ifadelerini kullandı.