Son Dakika Haberleri: 15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü
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15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü

6 saat önce

BURSA'da, formasını giydiği amatör futbol kulübünde antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçiren Veysel Can Sevinç (15), hayatını kaybetti.

15 yaşındaki futbolcu antrenmanda kalp krizi geçirip öldü, System.String[]

BURSA'da, formasını giydiği amatör futbol kulübünde antrenman yaptığı sırada kalp krizi geçiren Veysel Can Sevinç (15), hayatını kaybetti.

Nilüfer ilçesinde, lise öğrencisi amatör futbolcu Veysel Can Sevinç, dün sabah saatlerindeki antrenman için Minareli Çavuş Spor Tesisleri'ne gitti. Burada antrenman için hazırlıklarını yapan Sevinç, ısınma turu attığı esnada rahatsızlanarak yere yığıldı. Sevinç, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç futbol oyuncusu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen Sevinç'in, ilk belirlemelere göre kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi.Acı haber Bursa'daki futbol camiasını yasa boğarken, Sevinç bugün toprağa verilecek.


Kalp Krizi, Futbol, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:07 Kaynak: DHA
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15 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
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