15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü

16.05.2022 08:00

Malatya'da babasıyla tartışan 15 yaşındaki genç, babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla iki kez ateş ederek babasını öldürdü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Dün gece saat 02.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde iddiaya göre İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı.

BAŞINA 2 KEZ ATEŞ ETTİ

Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.'nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TESLİM OLDU

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ş.'nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Yeşilyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşındaki genç, tartıştığı babasını iki kez ateş ederek öldürdü - Son Dakika


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