Son Dakika Haberleri: 150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi
Son Dakika Dünya 150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi - Son Dakika Dünya

150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi

6 saat önce

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi.

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İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi. Eser, benzer durumun bir daha yaşanmaması için polis korumasına alındı.View on euronews

150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi

Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:21 
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