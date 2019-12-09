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150 bin dolarlık sanat eseri muzu yiyen 'aç sanatçı': Çok lezzetliydi
6 saat önce
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi.
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 150 bin dolara satılan "Komedyen" adlı eserindeki muz, başka bir sanatçı tarafından afiyetle yendi. Eser, benzer durumun bir daha yaşanmaması için polis korumasına alındı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:21
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