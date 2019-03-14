Son Dakika Haberleri: 1500 Adet Leylandi Toprakla Buluştu

1500 Adet Leylandi Toprakla Buluştu

30 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının ev sahipliğini üstlendiği ağaçlandırma etkinliğinde 1500 adet leylandi türü fidan kullanılarak ağaçlandırma yapıldı.

1500 Adet Leylandi Toprakla Buluştu, System.String[]

Çocuklarımızın çevreye duyarlı birer birey olarak yetişmesi, toplumda çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması, ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesi amacıyla "Daha Mavi, Daha Yeşil Bir Balıkesir İçin" 1500 adet leylandi Balıkesir Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisinde toprağa aktarıldı. Çocuklar doğa ve toprak ile iç içe kendi elleriyle fidanları diktiler, sonrasında ise can suyunu verdiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz, Orman İşletme Bölge Müdürü, TEMA Vakfı, Karesi Kent Konseyi başkanları ve üyeleri, Kuva-yi Milliye, Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlarımızın katıldığı etkinlik, çocuklar için hazırlanan hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:12 Kaynak: Bültenler

Balıkesir, Güncel
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