1500 Yıllık Tapınakta Yangın

1500 Yıllık Tapınakta Yangın
14.11.2025 13:29
Çin'deki Yongqing Tapınağı'nda çıkan yangın, ziyaretçinin hatalı kullanımı sonucu gerçekleşti.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhangjiagang kentindeki, 1500 yıllık Yongqing Tapınağı'nın içinde bulunan üç katlı ahşap Wenchang Köşkü'nde önceki gün yangın çıktı.

ZİYARETÇİNİN DİKKATSİZLİĞİ NEDEN OLDU

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alındığı kaydedilirken, yapılan ilk incelemelere göre yangının bir ziyaretçinin tütsü ve mumları hatalı şekilde kullanması sonucu çıktığı belirlendi.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı olmadığını açıklarken, yangından etkilenen köşkün 2009 yılında yapıldığı ve içinde kültürel miras niteliğinde eser bulunmadığını ifade edildi. Yangından sorumlu olanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve olası risk ile tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirlerin de hayata geçirileceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

