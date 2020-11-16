16 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

16 Kasım 2020 Show Yayın Akışı
16.11.2020 06:42
16 Kasım 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Çukur
00:15 Alev Alev
02:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
03:00 Alev Alev
05:15 Aşk Laftan Anlamaz
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
06:00 Türk Malı
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
12:45 Kalp Atışı
13:00 Alev Alev
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
20:00 Çukur
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