16 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

16 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
16.11.2020 06:42
16 Kasım 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
02:00 Çocuklar Duymasın
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:40 Gönderilmemiş Mektuplar
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Güllerin Savaşı
08:00 Afili Aşk
08:15 Akasya Durağı
10:30 Çetin Ceviz
11:00 Annem
12:45 Çok Gezenti
13:45 Asi
14:00 Senden İyi Yok
15:00 Geniş Aile
16:00 Hanımın Çiftliği
17:00 Akasya Durağı
19:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:15 Yalan Dünya
23:30 Galip Derviş
23:45 Gönderilmemiş Mektuplar
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