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16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti - Son Dakika

16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti

05.01.2022 10:21

16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti Şırnak'ta, 16 kişiyle kurulan Yeşilay Cemiyeti, gönüllülerin başvurularıyla sayıları 5 bini geçti.

16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti

ŞIRNAK - Şırnak'ta, 16 kişiyle kurulan Yeşilay Cemiyeti, gönüllülerin başvurularıyla sayıları 5 bini geçti. Sınır hattında hizmet veren cemiyet, kolluk kuvvetleriyle hareket edip alkol, tütün, sigara, madde bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok alanda çalışma hedefliyor.

Şırnak ve ilçelerinde zararlı maddelerle mücadele kapsamında 2014 yılında kurulan Yeşilay Cemiyeti bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 5 alanda mücadele başlatan ekipler, öğrenciler başta olmak üzere Aile Destek Merkezleri ve Kadın Destek Merkezlerinde eğitimler verilip zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak herkesi sağlıklı bir yaşama davet ediyor.

Şırnak Yeşilay Şube Başkanı Mahsun Çağın, cemiyet olarak 2014 yılında kurulduklarını, il ve ilçelerde bağımlılıkla mücadele ettiklerini ifade etti. Beş alanda mücadele ettiklerini aktaran Çağın, "6 ilçemizde temsilcilikler kurarak bütün okullarda alkol, tütün, sigara, madde bağımlılığı, teknoloji alanında çalışmalarımız var. Eğitimcilerimizi aktifleştireceğiz. Birkaç ilçemizde bağımlılık çok arttığı için bu ilçelerimize yöneldik. Sınır hattında bulunan bir ilde kalıyoruz. Kolluk kuvvetlerimizle beraber çalışıyoruz. Sınırda olan ilçelerimizde gerekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Güvenlik güçlerimizle beraber güzel bir yol kat ettik. Her temsilci etrafında 10 gönüllü üye topluyor. Biz günde 200 üyeden fazla kaydı yapıyoruz. 16 kişiyle başladık şimdi binlerce gönüllümüz oldu" dedi.

16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti
16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti
16 kişiyle başladılar sayıları 5 bini geçti

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Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay, Şırnak, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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