Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Afara
02:45 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti
05:00 Yabancı Damat
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
12:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:30 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
14:30 Camdaki Kız
16:30 Yargı
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 16 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika