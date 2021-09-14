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16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü - Son Dakika

16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü

14.09.2021 15:33

Mersin'de benzin istasyonunda geçen olayda 16 yaşındaki kız arkadaşı S.K.'yi kaçırmaya çalışan 33 yaşındaki adam, genç kızın yakınları tarafından tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Kimsenin müdahale etmediği olaydan 20 dakika sonra istasyona gelen İ.K.'nin yakınları da adamı dövmekten beter etti. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan İ.K.'nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Tarsus'da 16 yaşındaki kız arkadaşı S.K. ile şehir içi dolmuşa binip kaçan 33 yaşındaki İ.K. bir benzin istasyonunda kızın yakınları tarafından yakalandı. S.K. dolmuşun arka kapısından babası tarafından indirildikten sonra kızın ailesi dolmuşun içerisine girip İ.K.'yi araçtan zorla indirdi.

16 yaşındaki sevgilisini kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü

TEKME, TOKAT VE SOPAYLA DÖVÜLDÜ

İ.K. araçtan indirildikten sonra tekme, tokat ve sopayla dövüldü. Yere yığılan İ.K,yaklaşık 20 dakika yerde uzanmış halde bekledi. Kimsenin müdahale etmediği ve seyrettiği gencin yakınları bir araçla olay yerine geldi. İ.K., yakınları olduğu iddia edilen grup tarafından da dövülmeye başlandı.

16 yaşındaki sevgilisini kaçırmak isterken öldüresiye dövüldü

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kan içinde kalan İ.K. bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalktı. Sendeleyerek yürüyemeye çalışan genç, istasyonun diğer tarafında yine dayak yedi. Diğer tarafta da genç kızın, kendi yakınları tarafından dövüldüğü ifade edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelen ambulans, yaralı İ.K.'yi hastaneye götürdü. Yoğun bakımdaki İ.K.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olay yerinde çalışma yapan polis, 7 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 7 kişiden H.T.K., İ.G., Ü.C. ve İ.K. adlı zanlılar tutuklandı.

16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü

Tarsus, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü - Son Dakika


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