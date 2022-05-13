Son dakika... Haymana'da 16 yıl önce işlenen cinayette karar açıklandı - Son Dakika
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Son dakika... Haymana'da 16 yıl önce işlenen cinayette karar açıklandı

13.05.2022 14:57
Son dakika... Haymana'da 16 yıl önce işlenen cinayette karar açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Haymana ilçesinde 16 yıl önce Memduh Korkmaz'ı öldürdükten sonra su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 16 yıl önce Memduh Korkmaz'ı öldürdükten sonra su kuyusuna atan sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık İzzet Genç tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanık Murat Yaşar ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Bir önceki duruşmada verilen mütalaayı hatırlatan mahkeme başkanı sanıklara son sözünü sordu. Sanık Korkmaz eski ifadelerini tekrar ettiğini ifade etti. Sanığın beyanlarının ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı, İzzet Genç hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, diğer sanık Murat Yaşar'a ise olaya yardım ettiği gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına hükmetti.

(Engin Yağcı - İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Haymana'da 16 yıl önce işlenen cinayette karar açıklandı - Son Dakika


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