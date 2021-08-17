Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Küçük Yalanlar
02:45 Fulya ile Umudun Olsun
05:15 Kefaret
06:00 İnadına Aşk
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Yahşi Batı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Ağustos 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika