Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 17 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika