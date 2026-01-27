17 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Eskişehir\'de Yakalandı

Eskişehir'de 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye ekipleri tarafından 71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan Ü. Y. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından dolayı 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından arandığı tespit edildi. Öte yandan şüphelinin 2 bin lira Adli Para Cezası olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Ü.Y., cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR