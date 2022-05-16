17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

16.05.2022 18:04
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve Tofaş marka otomobiller üzerinde denetim yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince motosiklet ve Tofaş marka otomobiller üzerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 2005 yılında çalıntı kaydı bulunan motosiklet yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 'Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı' suçları ile mücadele çerçevesinde 'çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli vb.' gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliğince denetim yapıldı. Yapılan denetimde; 29 motosiklet, 113 araç ve 138 şahıs sorgusu yapıldı. Denetimlerde 17 yıl önce çalıntı kaydı bulunan motosiklet bulunurken ayrıca 2 şahsın arandığı tespit edildi. Öte yandan ekiplerce 1 adet ruhsatsız av tüfeği alındı, 1 adet araç trafikten men edildi, trafik yönünden ise 7 araca 5 bin 242 TL cezai işlem uygulandı. - KAYSERİ

17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu
17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu

YORUMLAR
500
Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 5 zanlı yakalandı Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılıktan aranan 5 zanlı yakalandı İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı İşyeri ve ikametten hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosiklet, Hırsızlık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:38 Arabası kazada paramparça oldu: Yaralı haliyle araçtaki 40 kilo etin derdine düştü
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:09:29. #1.11#
SON DAKİKA: 17 yıl önce çalınan motosiklet bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement