17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa

Magazin dünyasını en gözde çiftelerinden olan ancak 2014 yılında ayrılık haberi ile hayranlarını derinden üzen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Barışmaları ile gündem olan ünlü çiftin ilk pozları da barışmaları kadar olay oldu.
51 yaşındaki Lopez ve 48 yaşındaki Affleck, Malibu'da Nabu adlı restoranda bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen çiftten beklenen fotoğraf ise yemeğin devamında geldi. 17 yıl sonra dudak dudağa görüntülenen çift, önümüzdeki dönemde daha büyük sürprizler yapacaklarının sinyalini verdi.
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