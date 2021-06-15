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17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa - Son Dakika

17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa

15.06.2021 15:59

17 yıl sonra tekrar birlikte olmaya başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck bir restoranda dudak dudağa öpüşürken görüntülendi. 2004 yılında yollarını ayıran çiftin yeniden birlikte oldukları haberi dünya magazinine bomba gibi düşmüştü.

Magazin dünyasını en gözde çiftelerinden olan ancak 2014 yılında ayrılık haberi ile hayranlarını derinden üzen Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti 17 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Barışmaları ile gündem olan ünlü çiftin ilk pozları da barışmaları kadar olay oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck 17 yıl sonra yeniden dudak dudağa

RESTORANDA ÖPÜŞTÜLER

51 yaşındaki Lopez ve 48 yaşındaki Affleck, Malibu'da Nabu adlı restoranda bir araya gelerek akşam yemeği yedi. Yıllar sonra ilk kez görüntülenen çiftten beklenen fotoğraf ise yemeğin devamında geldi. 17 yıl sonra dudak dudağa görüntülenen çift, önümüzdeki dönemde daha büyük sürprizler yapacaklarının sinyalini verdi.

17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 17 yıl sonra Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden dudak dudağa - Son Dakika Magazin


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