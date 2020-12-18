18 Aralık 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

18 Aralık 2020 Show Yayın Akışı
18.12.2020 06:42
18 Aralık 2020 Cuma günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:00 Ramo
00:15 Çukur
03:00 Arıza
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev
20:00 Ramo
23:45 Arıza
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