Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:35 TFF 1. Lig Özetler
08:00 İngiltere Premier Lig Özetler
08:30 Süper Spor
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:00 NBA Saati
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Haftasonu
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Yılport Samsunspor - İstanbu
15:30 Spor Haftasonu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor –altınordu
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması B.boluspor – Tuzlaspor
18:00 Stadyum
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay – Adana Demirspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika