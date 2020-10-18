18 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:35 TFF 1. Lig Özetler

08:00 İngiltere Premier Lig Özetler

08:30 Süper Spor

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

11:00 NBA Saati

11:30 Spor Bülteni

11:55 Efsanelerin İzinde

11:55 Takvim Yaprakları

12:00 Spor Haftasonu

12:00 Avrupa Stüdyosu

13:25 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Yılport Samsunspor - İstanbu

15:30 Spor Haftasonu

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor –altınordu

15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması B.boluspor – Tuzlaspor

18:00 Stadyum

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Altay – Adana Demirspor

21:00 Stadyum