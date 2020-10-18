18 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
18.10.2020 06:42
18 Ekim 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:10 Yedi Numara
03:55 Yeditepe İstanbul
04:15 Fazlası Zarar
04:45 Seksenler
06:30 Uğurlugiller
06:40 Böyle Bitmesin
07:10 Perihan Abla
08:05 Seksenler
09:10 Diriliş Ertuğrul
10:30 Tövbeler Olsun
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Yedi Numara
14:15 Masumlar Apartmanı
14:30 Yeditepe İstanbul
15:35 Kalk Gidelim
16:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
23:30 Gönül Dağı
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