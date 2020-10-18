18 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

18 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı

18 Ekim 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu 03:10 Yedi Numara 03:55 Yeditepe İstanbul 04:15 Fazlası Zarar 04:45 Seksenler 06:30 Uğurlugiller 06:40 Böyle Bitmesin 07:10 Perihan Abla 08:05 Seksenler 09:10 Diriliş Ertuğrul 10:30 Tövbeler Olsun 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 13:30 Yedi Numara 14:15 Masumlar Apartmanı 14:30 Yeditepe İstanbul 15:35 Kalk Gidelim 16:40 Gönül Dağı 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı 20:00 Tövbeler Olsun 23:30 Gönül Dağı

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