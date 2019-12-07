Son Dakika Haberleri: 18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
Son Dakika Spor 18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi - Son Dakika Spor

18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Golf-Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası"nda Ali Altuntaş şampiyon oldu.

18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi, System.String[]

Golf-Mad tarafından Antalya'da düzenlenen "18. Golf-Mad Pro-Am Golf Turnuvası"nda Ali Altuntaş şampiyon oldu.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Carya ve National Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvada, 25 ülkeden 144 golfçü mücadele etti. Üç gün süren turnuvada sporcular toplam 54 çukurda şampiyon olabilmek için yarıştı.

Turnuvada profesyonel kategorisinde (-3) skorla Ali Altuntaş birinci oldu. Organizasyonda, Jon Beyan (0) skorla ikinciliği elde etti.

Takımlar kategorisinde profesyonel golfçü Ali Altuntaş, amatörler Selçuk Çetin, Evrim Çetin ve Ali Emre Kap'tan oluşan takım birinci olurken, profesyonel Stanko Marinov, amatörler Dimitar Seorgiev, Valentin Krastev, Goerge Krastev'den oluşan takım ikinciliğe, profesyonel Leonhard Astl, amatörler Kahtrin Klausz, Johannes Astl ve Hubert Mom'un yer aldığı takım ise üçüncülüğe ulaştı.

Turnuvada deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Karina Budantseva, erkeklerde Nikita Kolganov, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Irina Nesterova, erkeklerde Nicolas Arnd Benjamin kazandı.

Turnuva sonunda Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Calista Luxury Resort Otel'de ödül töreni ve gala gecesi düzenlendi. Buradaki törende dereceye girenlere ödüllerini, Golf-Mad Organizasyon Sorumlusu ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara ve Golf-Mad Direktörü Edward Lainchbury verdi.

Turnuvada, dereceye girenlere toplam 70 bin avro para ödülü dağıtıldı.

Ali Altuntaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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