18 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
18 Haziran 2020 Perşembe günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
02:10 Kanıt
03:20 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
06:00 Kampüsistan
08:15 Çocuklar Duymasın
10:45 Doktorlar
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Yaprak Dökümü
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Yalan Dünya
23:15 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 18 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti