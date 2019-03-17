18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Çanakkale için "Öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir, maneviyat maddiyatı yenmiştir sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından birisidir.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Çanakkale için "Öyle bir yer ki, yokluk varlığı yenmiştir, maneviyat maddiyatı yenmiştir sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün en önemli ilham kaynaklarından birisidir." ifadelerini kullandı.



Durmuş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında Çanakkale'nin, vatanını namusu bilenlerin "Çelikten bir saldırıya etten bir siper" olarak "Biz aslında kimiz?" sorusuna cevap olduğunu belirtti.



Çanakkale Zaferi'nin, özellikle genç nesillere iyi anlatılmasının ecdada ve şehitlere bir borç, gelecek için de bir teminat olduğunu ifade eden Durmuş, şunları kaydetti:



"Mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir ulusun kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz imanları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Bir kez daha Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz."



AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de, "Çanakkale'de destanlaşan bağımsızlık, beraberlik duygusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de karakterinde olan bağımsızlık duygusu ile mücadele etmekte, içte ve dışta yer alan mihraklara fırsat vermemektedir." ifadesini kullandı.



Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak da yayımladığı mesajında, "Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır." dedi.

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