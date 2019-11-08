Son Dakika Haberleri: '18 Mart' ve 'Seddülbahir' yenilendi
Son Dakika Güncel '18 Mart' ve 'Seddülbahir' yenilendi

'18 Mart' ve 'Seddülbahir' yenilendi

6 saat önce

Gestaş'ın filosunda yer alan '18 Mart' ve 'Seddülbahir' adlı gemiler, bakımdan geçerek seferlerine yeniden başladı.

'18 Mart' ve 'Seddülbahir' yenilendi, System.String[]

Gestaş'ın filosunda yer alan '18 Mart' ve 'Seddülbahir' adlı gemiler, bakımdan geçerek seferlerine yeniden başladı.


Sırasıyla Kabatepe İskelesi'ne bağlanan ve burada bakıma giren iki gemide; yolcu salonları, araç ve yolcu güverteler, gemi tuvaletleri, oturma grupları, zeminler, gemi rampa kapağı, gemi bordası boyandı, eksikleri giderildi ve komple bakımdan geçirildi. Gemilerin ana makine ve jeneratör bakımları da yetkili servis tarafından gerçekleştirildi.


Yapılan bakımın ardından Seddülbahir gemisi, Güney Marmara hattında seferlerine yeniden başlarken 18 Mart gemisi de Geyikli- Bozcaada hattında hizmet vermeye devam ediyor. - ÇANAKKALE

Seddülbahir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:14 Kaynak: İHA
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