18 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Beyaz Show
00:45 Galip Derviş
02:30 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 5N 1K
04:40 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:00 Akasya Durağı
05:30 Müzik Arası
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Gelinim Mutfakta
14:00 Hayat Tamircisi
15:45 Çarkıfelek
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:15 Ekşi Elmalar
22:30 Ekşi Elmalar
23:30 Galip Derviş