18 Milyon Öğrenciye Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

18 Milyon Öğrenciye Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri

16.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, tatilde beslenme, uyku ve fiziksel aktivite açısından uyarılarda bulundu.

SAĞLIK Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıkan yaklaşık 18 milyon öğrenciye yönelik beslenme, uyku düzeni, fiziksel aktivitelerle ilgili uyarılarda bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere bugün karnelerini aldı. Bu dönemde beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sosyal medya ve ekran süresinin kısıtlanması sağlıklı tatil için önerilenler arasında yer alıyor. Çünkü; tatilde iyi alışkanlıkların edinilmesi çocuğa fayda sağlarken, temel düzendeki belirgin sapmalar öğrencinin okul düzenine tekrar adapte olmasını geciktirebiliyor. Okul çağı, hızlı öğrenme, bilgi ve beceri kazanma dönemi olduğu gibi; alışkanlıkların da şekillendiği zamandır. Büyüme ve gelişme sürecinin devam ettiği bu dönemde alınacak koruyucu önlemler, çocuğun ileriki yaşlarında, genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağlamaktadır. Yarıyıl tatili ve ara tatillerde rutin düzenin korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sürdürülmesi ise çocuğun okul başarısı açısından da önemlidir" denildi.

'YETERLİ UYKU VE DENGELİ BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ'

Okul çağı çocuklarının tatil döneminde uyku saatlerini biraz esnetmeleri kabul edilebilir olsa da yaş gruplarına göre yeterli uykuyu (8-10 saat) uyumalarının oldukça önemli olduğu belirtilerek, "Ebeveynler bu süreci çocuklarıyla iletişim halinde planlamalıdır. Tatil dönemlerinde en yaygın görülen davranış değişikliklerinden biri düzensiz yemek alışkanlığıdır. Özellikle geç saatte yemek yemekten kaçınılmalıdır. Öğün düzeninin sağlanması, kilo kontrolünde ve kronik hastalıkların önlenmesinde değiştirilebilir risk faktörlerinden biridir. Sağlıklı bir yaşam için su çok önemlidir. Kafein içeren kahve türleri ve gazlı ve/veya şekerli içecekler yerine su, ayran, süt, kefir, salep gibi sağlıklı seçenekler tercih edilmelidir. Fiziksel aktivite ruh halini olumlu etkilemekte, stresi azaltmakta ve daha rahat uyumayı sağlamaktadır. Bu sebeple yarıyıl tatili, çocukların daha hareketli olmaları ve fiziksel aktiviteyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için bir fırsat olarak kullanılabilir. Öte yandan, çocukların boş zamanlarının çoğunu ekran karşısında geçirme eğiliminde oldukları dikkate alınmalı, ebeveynler tarafından süreç kontrol edilmeli ve çocuklar, teknolojiyi keşif ve öğrenme amacıyla kullanmaları konusunda yönlendirilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 18 Milyon Öğrenciye Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize’den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform Hakan Gültekin: Ayder Forumu Rize'den dünyaya açılan sürdürülebilir bir platform
Dünyaca ünlü isim Arda Güler’in yeni hocası olabilir Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Beşiktaş’ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 14:44:55. #7.11#
SON DAKİKA: 18 Milyon Öğrenciye Yarıyıl Tatili Tavsiyeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.