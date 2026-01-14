18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da - Son Dakika
18. Uluslararası MEB Robot Yarışması Antalya'da

14.01.2026 14:34
6-8 Mayıs'ta Antalya'da 'Yeşil Vatan, Mavi Gelecek' temasıyla düzenlenecek robot yarışması.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 6-8 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla 16 farklı kategoride gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, toplumda bu alanda farkındalık oluşturulması, girişimci ve rekabetçi bireyler yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla düzenlenen "18. Uluslararası MEB Robot Yarışması", 6-8 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde TÜBİTAK ve TİKA işbirliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde düzenlenecek yarışma, bu yıl "Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla 16 farklı kategoride yapılacak.

Ortaokul ve dengi okullar ile ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışma kapsamında, çizgi izleyen robotlardan insansız hava araçlarına, su altı robotlarından otonom araçlara kadar geniş bir yelpazede kategoriler yer alıyor.

Siber güvenlik kategorisi ilk kez yarışma kapsamına alındı

Bu yıl yarışma kategorileri, yapay zeka kullanımını artıracak şekilde yeniden yapılandırılırken, siber güvenlik kategorisi ilk kez yarışma kapsamına alındı.

Organizasyonun öğrencilerin erken yaşta teknolojiyle üretim temelli bağ kurmalarına, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin güçlendirilmesine, okul-üniversite-sektör etkileşiminin artırılmasına ve Türkiye'nin eğitim ile teknoloji alanındaki uluslararası görünürlüğünün desteklenmesine katkı sunması hedefleniyor.

Yarışmaya ilişkin başvurular, 27 Mart'a kadar robot.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Başvurularda kabul edilen robotların listesi, "robot.meb.gov.tr" adresi ile MEB Robot Mobil Uygulamasının duyurular bölümünden ilan edilecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

