19 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Çatı Katı Aşk
01:45 Matrix
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:31 Akasya Durağı
04:45 Yabancı Damat
05:45 Yabancı Damat
07:00 İkizler Memo-Can
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşi Beklerken
13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Çarkıfelek
22:30 Süper Magazin