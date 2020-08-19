19 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Çatı Katı Aşk

01:45 Matrix

03:00 Siyah Beyaz Aşk

04:31 Akasya Durağı

04:45 Yabancı Damat

05:45 Yabancı Damat

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşi Beklerken

13:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin