19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 11:27
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Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Mersin İli Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, gazetecilere, 5 yıldır Muhtarlar Günü'nü kutladıklarını ve kentin merkez ilçelerinde yeni dernek kurduklarını belirtti.

Ülke genelindeki yaklaşık 51 bin muhtar arasında 1071 kadın muhtarın yer aldığını aktaran Gülgen, kadın muhtar sayısının artmasını istediklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törene, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Zeki Aksoy, Mersin Valiliği İdare ve Denetim Müdür Vekili Hilal Sulukaya, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği ve Mersin Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Ünlü, Mersin Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Giray Atilla, Mersin Mezitli Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Kaykaç, Mersin Toroslar Muhtarlar Derneği Başkanı Cengiz Şahpaz katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

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