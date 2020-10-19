19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçede görev yapan muhtarlara yemek verdi.

Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa, Başkan Şahin'in yanı sıra, Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı ve Kurtuluş Mahalle Muhtarı Cafer Özçetin, mahalle muhtarları ve Tomarza Belediyesi birim amirleri katıldı.

Başkan Şahin burada yaptığı konuşmada ilçede 54 mahalle bulunduğunu ve tüm mahallelerle ilgili sorunları tespit ettiklerini söyledi.

Sırasıyla tüm sorunların çözüleceğini aktaran Şahin, muhtarlardan bu konuda sabır ve anlayış beklediklerini kaydetti.

Kaymakam Cebeci ise her hafta iki mahalleyi ziyaret edip muhtarlara bir araya geleceğini ve asayiş, güvenlik, tarım ve hayvancılık gibi konularda fikir alış verişi yapacaklarını belirtti.