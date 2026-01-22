19. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz
24 Ocak Cumartesi:
14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
25 Ocak Pazar:
14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses
20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın
26 Ocak Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol
