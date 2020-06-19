19 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

19 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

19 Haziran 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Aramızda Kalsın 01:30 Abluka 02:30 Yüksek Sosyete 03:20 Yüksek Sosyete 05:00 Benim Tatlı Yalanım 05:10 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Sefirin Kızı 20:00 Taşıyıcı: Son Hız 21:45 Medcezir 23:30 Çember: Oyunu Bozuyorum 23:50 Taşıyıcı: Son Hız

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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