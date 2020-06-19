19 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
01:30 Abluka
02:30 Yüksek Sosyete
03:20 Yüksek Sosyete
05:00 Benim Tatlı Yalanım
05:10 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Taşıyıcı: Son Hız
21:45 Medcezir
23:30 Çember: Oyunu Bozuyorum
23:50 Taşıyıcı: Son Hız