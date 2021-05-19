19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin'de törenle kutlandı - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin'de törenle kutlandı

19.05.2021 21:19
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin'de törenle kutlandı, System.String[]

BUENOS 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

TİFLİS/ BUENOS 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kazakistan'da Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Kazakistan Temsilcisi Yakup Beris'in yanı sıra diplomatlar, Türk kurumlarının temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Tören, Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ekici, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Samsun'a çıkacağı yolculuk öncesi Bandırma Vapuru'nun işgal kuvvetleri tarafından denetlendiğini ve hiçbir silah bulamadıklarını hatırlatarak, "Dolayısıyla söylemek istediğim Mustafa Kemal Paşa Samsun'a yola çıkarken silah değil inancını götürdü. Anadolu'da kurtuluş mücadelesinin meşalesini yaktı." dedi.

19 Mayıs'ın bilincini genç nesle aktarmanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Ekici, "Böylece, milletimiz ve devletimizin de geleceğini garanti altına almış oluruz. 19 Mayıs yıkılmakta olan bir imparatorluğun ve tarihe karışmak üzere olan bir milletin yeniden canlanması ve hayat bulması açısından bir dönüm noktasıdır." diye konuştu.

Ekici, böyle bir günü ata yurdu Kazakistan'da kutlamaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Kazakistan da benzer bağımsızlık süreci yaşadı. İki kardeş ülkenin gençlerini bir arda tutarak kültür köprüsü yaşatmalıyız. Kazak kardeşlerimizle bu beraberliği ilelebet sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başkent Nur Sultan'daki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi öğrencileri Atatürk hakkında şiirler okurken, genç Kazak sanatçılar da Mihriban türküsünü dombrayla, 10. yıl Marşı'nı da kopuzla çaldı.

Tören, 19 Mayıs konulu kısa film gösterimiyle sona erdi.

Gürcistan

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ndeki Batum Türk Okulu'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, okulun yöneticileri ve öğrencileri katıldı.

Batum'da 5 yıldır faaliyet gösteren okuldaki program saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Yılmaz, "19 Mayıs 1919'da cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas'tan tüm yurda yayılan, milli mücadeleyi başarıya taşıyan ruh, heyecan ve coşkuyu bugün de aynı hislerle idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atatürk'ün, Türkiye'nin geleceğini gençlere emanet ettiğini kaydeden Yılmaz, "19 Mayıs, aziz milletimizin canı pahasına kutsal vatan topraklarına ve bayrağımıza sahip çıktığını, istiklal ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimizden beklentisi yüksektir. Vatanımızı ve cumhuriyetimizi siz yükselen nesillere emanet etmiştir." dedi.

Yılmaz, gençlerden büyük başarı beklediklerini belirterek, "Samsun'da yakılan meşaleyi bugün de aynı kararlılık ve gururla taşıyan siz gençlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesisiniz.19 Mayıs ruhunu anlamanız, benimsemeniz ve günü geldiğinde bu kutsal sorumluluğu üstlenmeniz geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.

Arjantin

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de de Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliğinde, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde kısıtlı katılım oldu.

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, burada yaptığı konuşmada, istiklal mücadelesinin başlangıcını temsil eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk gençliğine bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs 1919 tarihinin idrak edilmesinin Türk gençliği için önemini vurguladı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının zor şartlar altında mücadele verdiğini dile getiren Altay, Türkiye'nin bağımsızlık sürecinde canı pahasına savaşan şehitleri saygı, minnet ve rahmetle andı. Altay, bütün tehditler karşısında Türkiye'nin diğer dost ve kardeş Türk Cumhuriyetleri ile yoluna devam edeceğini ve cumhuriyetin ilelebet yaşayacağını sözlerine ekledi.

Törene, Azerbaycan'ın Buenos Aires Büyükelçisi Rashad Aslanov da iştirak etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Kazakistan, Arjantin, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kazakistan, Gürcistan ve Arjantin'de törenle kutlandı - Son Dakika


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