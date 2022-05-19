19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2022 12:33
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ve Pazaryeri ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programları düzenlendi.

Osmaneli Hükümet Konağı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar ilçe stadında devam etti.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şener Öner, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı olmadığını, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içinde yerini almasının adı olduğunu söyledi.

Daha sonra Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan gösteriler sunuldu. Şiirler okunarak, halk oyunları oynandı.

Tören, okullar arası yarışmalar ile spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Programa, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orkun Törer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Pazaryeri

Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfi Akyüz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

İlçe stadında devam eden kutlama programında Akyüz, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kick boks ve halk oyunları gösterilerinin ardından Gençlik Haftası yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor - Son Dakika


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