"19 Mayıs" doğumlu sanatçı ve öğrenciler duygularını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hazırlanan etkinlikler çerçevesinde, 19 Mayıs doğumlu bazı sanatçı ve öğrenciler, duygularını videolu mesajla paylaştı.

19 Mayıs doğumlu sanatçı ve öğrencilerin mesajlarının yer aldığı video, TRT EBA TV Lise kanalındaki 19 Mayıs Özel Yayını'nda yer aldı.

Sanatçı Nükhet Duru, 19 Mayıs'ta dünyaya gelmenin Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'a ayak basması ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatması anlamına geldiğini vurgulayarak, "Benim için çok değerli, kutsal sayılabilecek bir gün. Hayatımda hiçbir şeyle övünmeyi sevmem; bir tek 19 Mayıs'ta doğdum diye çok övünürüm." değerlendirmesini yaptı.

Doğukan Manço ise "19 Mayıs 1981'de doğdum, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumundan 1 asır sonra. Bu sadece bir şans ama benim için çok büyük bir mutluluk." dedi.

Manço, bugün doğanların doğum gününü ve bayramını kutladı.

81 ilden bazı öğrenciler de 19 Mayıs'ta doğmanın kendileri için anlamını şu sözlerle ifade etti:

"19 Mayıs'ta doğmak, mavi gözlerin ışığıyla umutsuz günleri aydınlatıp Samsun'dan milletimize mücadele ruhunu aşılamak, esaretteki diğer milletlere umut olmak demektir. 19 Mayıs'ta doğmak, demirden dağı bir kez daha eritmek, bağımsızlık ateşini bir kez daha yakmak istiklale büyük bir adım atmak ve küllerinden yeniden doğmaktır. 19 Mayıs'ta doğmak, güneşi yudum yudum içip Anadolu'nun masmavi göklerinden bağımsızlık ateşini içine çekerek Atatürk ve silah arkadaşlarının açtığı bu yolda emin adımlarla yürümektir. 19 Mayıs'ta doğmak, milletin makus tarihini bütün olumsuzluklara rağmen rehber olarak değiştirebilmektir. 19 Mayıs'ta doğmak, inancına ve varlığına sahip çıkan bir ecdadın torunu olduğunu bilmektir."