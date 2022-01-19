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19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika

19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor

19.01.2022 11:35

19 Ocak günü Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,63 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,45'ten, sterlin ise 18,53'ten alıcı buluyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 13,5288'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 13,63 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,45'ten, sterlin/TL ise 18,53'den satılıyor. Dolar endeksi, dün yüzde 0,5 değer kazanmasının ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 artışla 1,1330'dan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu sene 4 faiz artışına gideceğinin fiyatlanmasıyla tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,90 sınırına yükseldiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin de küresel ölçekte risk algısını artırdığına değinen analistler, konuyla ilgili gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olacağını ifade etti.

TÜRKİYE İLE BAE ARASINDA SWAP ANLAŞMASI

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı. TCMB'den yapılan duyuruya göre, swap anlaşmasının nominal büyüklüğü karşılıklı olarak 18 milyar BAE dirhemi ve 64 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

DOLAR ENDEKSİNDE 96 SEVİYESİ DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 96 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 Ocak Saat 11,38! Güne yükselişe başlayan dolar/TL 13,63 seviyelerinde işlem görüyor - Son Dakika
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