Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde devam eden 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi kapsamında Türk cerrahlar bir uydu sempozyumu düzenledi.

Türkiye'nin yerli ve milli yeni tıbbi cihazlarının tanıtıldığı, 19'uncu Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi ve 10'uncu Ulusal Fleboloji Kongresi, Girne'de ikinci gününde de sürüyor.

Program kapsamında, oturum başkanlığını Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Bozkurt'un yaptığı bir uydu sempozyumu gerçekleştirilirdi.

"Vasküler Cerrahide Yeni Ufuklar" başlıklı oturumda, Prof. Dr. Bozkurt, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Süleyman Demirel Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Turhan Yavuz, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Ferid Cereb, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Op. Dr Ali Baran Budak başta olmak üzere 12 uzman cerrah, uzmanlık alanları, geliştirdikleri tedavi yöntemleri ve tıbbi cihazlar hakkında bilgi verdi, fikir alışverişinde bulundu.

Sempozyuma katılan Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, AA muhabirine, Türkiye'de yerli ve milli sanayideki gelişmelerin tıbbı cihaz üretimine de yansıdığını söyledi.

Türkiye'de ilaç, aşı ve tıbbi cihaz alanındaki ilerlemelerin yurt dışındaki cerrahlar tarafından da ilgiyle takip edildiğinin altını çizen Dinç, Türkiye'nin bu yolda emin adımlarla yürüdüğünü kaydetti.

Program, salı gününe kadar devam edecek.