19 Yaşındaki Sümeyye S. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Nevşehir'de en son yakınları ile görüntülü görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki Sümeyye S. için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, metruk binalar dahil en son görüntülü arama yaptığı tahmin edilen bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye S.'yi akşam saat 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde yakınları ile görüntülü konuştu. Bu görüşmenin ardından genç kızdan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Sümeyye S.'yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Oteller ve şehirlerarası otobüs firmalarının kayıtlarını inceleyen ekipler, genç kıza ait herhangi bir kayda ulaşamadı.

Yakınlarının ifadesi doğrultusunda son olarak Kahveci Dağı ve Kayaşehir çevresinde bulunduğu değerlendirilen Sümeyye S. için bu bölgede bulunan kayalık alanlarda ve metruk binalarda arama yaptı. Ekipler bu bölgede yapılan aramadan sonuç alamadı. Bunun üzerine genç kızın cep telefonu sinyali takibe alındı. Yapılan incelemelerde Sümeyye S.'nin cep telefonunun en son akşam saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 50. Yol üzerinden sinyal verdiği, ardından telefonunun kapandığı tespit edildi. Polis ekipleri, yol üzerinde bulunan uçurum hattı boyunca detaylı arama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda genç kıza ulaşılamazken, arama çalışmaları devam ediyor. - NEVŞEHİR