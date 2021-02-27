19. yüzyılın romantizmi yeniden moda!

Britanyalılar kraliçelerin hüküm sürdüğü yılların refah içinde geçtiğine inanır. Dönemine adını veren Kraliçe Victoria ise imparatorluğun zirve yılları olarak adlandırılır. Oysa birçok tarihçi bu dönemin çelişkilerle dolu olduğunu savunuyor.

Victoria döneminde sınıf ayrımı had safhadaydı. Kadınlar üzerinde büyük bir baskı hakimdi. Dönemin modası tam da bu baskı ve sınıf ayrımı kavramlarıyla şekillendi. Tarlatanlı çember etekler, sıkı korseler, drapeler, kalp kesim dekolteli yakalar, kabarık kollar, fırfır detaylarla bezenmiş elbiseler gösterişli tasarımları ve el işçiliğiyle yalnızca azınlıkta olan zengin kesimin alım gücüne hitap ediyordu. Ancak bu tarz İngiltere'den yayılarak tüm dünyayı etkisi altına almayı başardı, moda tarihinde 'Viktoryan stil' olarak kendine yer edindi. Bu kadar zahmetli ve hareket alanını kısıtlayan tasarımların varlığıysa kadınların gördüğü toplumsal ve cinsel baskının modaya yansıması olarak yorumlanıyor.

Modern yorum

Gucci'nin 2020-21 Sonbahar/Kış koleksiyonundaki kabarık etekli ve korseli uzun elbiseler bu dönemin stilini gotik bir yorumla neredeyse bire bir yansıtsa da birçok markada yalnızca detaylarda bu tarza rastlıyoruz. Gömlek ve bluzlardaki bağcıklar, saten dokulu bele oturan elbise ve bluzlar, kabarık kollar, korseler bu dönemden ilham alan modern versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Örneğin Rodarte bu dönemi romantik bir tavırla ele alıyor. Abartılı saç aksesuarları ve şapkalar, fırfır, dantel detaylar ve dönemin öne çıkan desenlerinden olan iri çiçekler markanın tasarımlarında yeniden hayat buluyor. Tibi ve Altuzarra gibi markalarsa Viktorya dönemi detaylarına takım elbiseler ve bol kalıplı trençkotlarda yer vererek bu stili maskülen bir havaya sokuyor.

Bu dönemi konu alan ve o yılların modasını yansıtan film ve diziler de var elbette. Emily Blunt'ın başrolünde olduğu 'Genç Victoria' bunlardan biri. Tolstoy'un ölümsüz romanı 'Anna Karenina'nın 2012'de sinemaya uyarlanan versiyonu da sırf kostümleri için bile izlemeye değer.

NASIL KULLANMALI?

Kostümü anımsatan bir görünümden kaçınmak için korse ya da kabarık kollu bir bluzu bol paçalı denim pantolonlar ya da düz siyah taytlarla tamamlayın.

Viktoryan stilinin romantik tavrını kırmak isterseniz fırfırlı elbiseleri deri ceketlerle eşleştirebilir, korse bluzları maskülen ceketlerle tamamlayabilirsiniz.

Bu stildeki parçalar dikkat çekici olacağı için saç ve makyajınızı daha sade tutmanızı öneririz.

Yüksek yakalı bu elbiseyle saçlarınızı topuz yaparak kullanın. Hip and Happen, 695 lira.

Viktorya dönemini anımsatan kol detayları sweatshirt'lerde bile karşımıza çıkıyor. Muun, 199 lira.

Hem rengi hem tarzıyla dönemi çağrıştıran bir model İpekyol'da karşımıza çıktı. 99 lira.

Kışın çizmelerle, ilkbaharda babet ve spor ayakkabılarla kullanabilirsiniz. NG Style, 127.49 lira.

H&M'de dönemin stiline gönderme yapan, zamansız bir bluz var. 119 lira.

Korse detaylı bu elbiseye markanın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Defacto, 79.99 lira.

Markanın fırfırlı etekleri Viktorya dönemini anımsatıyor. Diğer parçaları minimal ve sade tutmalısınız. New In, 550 lira.

Bu korse bluz, denim pantolonlar ve bol kalıplı blazer ceketlerle modern bir hava yakalayacak. Urban Muse, 169.90 lira.

Boyun altından bağlama detaylı bu şapka ilhamını 19'uncu yüzyıldan almış olmalı. Mango, 149.99 lira.