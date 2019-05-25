1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor
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ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:48 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü
'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya
yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki
ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi. 54 bin 800 ton ağırlığında ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
'ın katılacağı tören ile bugün deniz içerisindeki temelin üzerine batırılacak.
- Çanakkale
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