Son Dakika Haberleri: 1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor

4 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü Asya kule kesonu batırılıyor, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ıslak havuzda çelik şaft montajı tamamlanan Asya yakasına ait kule kesonu, deniz içerisindeki temelin bulunduğu alana römorkörler eşliğinde yüzdürülerek Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisine getirildi. 54 bin 800 ton ağırlığında ve yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğündeki kule kesonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılacağı tören ile bugün deniz içerisindeki temelin üzerine batırılacak.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:48 Kaynak: DHA
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